لندن 2 شعبان 1442 هـ الموافق 15 مارس 2021 م واسقلب أرسنال تأخره بهدف أمام توتنهام، إلى فوز مستحق 2 - 1، ليحرم الأخير من الاقتراب من رباعي المقدّمة، في المرحلة الثامنة والعشرين من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.سجل أهداف أرسنال مهاجمه النروجي مارتن اوديغارد في الدقيقة 44، ليضيف زميله الكسندر لاكازيت الهدف الثاني عند الدقيقة 64، بينما سجل هدف توتنهام الوحيد لاعبه ايريك لاميلا في الدقيقة 33.وبهذه النتيجة رفع أرسنال رصيده الى 41 نقطة في العاشر، فيما بقي رصيد توتنهام عند 45 نقطة في المركز السابع.// انتهى //03:37ت م0011