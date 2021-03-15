جدة 02 شعبان 1442 هـ الموافق 15 مارس 2021 م واسرصدت بلدية محافظة أضم ٢٢ مخالفة تمثلت في عدم تطبيق الاجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا وذلك خلال الحملة التي نفذتها البلدية على عدد من المحال التجارية بالمحافظة .وتنوعت المخالفات المرصودة ما بين تخزين لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل سكن عمالة بأحد المطاعم واغلاق المطعم واتخاذ الاجراءات النظامية بحقه ومصادرة لحوم تظهر عليها علامات الفساد بأحد الملاحم وتخزين خضروات ودجاج بأحد المحلات بطريقه غير صحيحة إلى جانب ضبط عدة مخالفات عدم التقيد بالإجراءات الاحترازية .وأوضح رئيس بلدية محافظة أضم المهندس عمر بن احمد الزهراني أن البلدية نفذت خلال الأسبوع الماضي 124 جولة على المحلات التجارية للتأكد من التزامها بالبروتوكولات الوقائية ، مؤكدا استمرارية الحملات لتطبيق العقوبات على المحلات التي لا تلتزم بالإجراءات الوقائية.// انتهى //03:55ت م0013