المدينة المنورة 2 شعبان 1442هـ الموافق 15 مارس 2021م واسأصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم، بمنطقة المدينة المنورة بمشيئة الله تضمنت عوائق ترابية تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.وأوضح المركز أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات الحناكية والمهد وخيبر ووادي الفرع، تبدأ من الساعة الـ 7 صباحا وتستمر حتى الساعة الـ 1 ظهرا.// انتهى //08:25ت م0016