القاهرة 02 شعبان 1442 هـ الموافق 15 مارس 2021 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم، توجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للبنك المركزي ببلورة وإطلاق برنامج جديد للتمويل العقاري لصالح محدودي ومتوسطي الدخل لدعم قدرتهم على تملك الوحدات السكنية، وذلك بقروض طويلة الأجل تصل إلى 30 سنة وبفائدة منخفضة ومبسطة لا تتعدى 3%.وأشارت إلى تأكيد وزير الخارجية المصري سامح شكري أن التصريحات التركية وحدها لا تكفي لعودة العلاقات مع مصر وإذا وجدت القاهرة تغييرًا في السياسة التركية تكون متسقة مع الأهداف المصرية لاستقرار المنطقة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول ستكون هذه هي الأرضية المؤهلة لاستعادة العلاقات الطبيعية.وتحدثت عن تأكيد وزير الري المصري الدكتور محمد عبد العاطي أن الوصول إلى اتفاق قانوني ملزم لملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي سوف يفتح الطريق لتحقيق تعاون وتكامل إقليمي وجذب للاستثمارات بما يسهم في تحقيق التنمية بجميع دول حوض النيل.وأخبرت عن تنفيذ القوات البحرية المصرية والفرنسية تدريبًا بحريًا عابرًا باشتراك الفرقاطة المصرية "سجم الفاتح" مع المجموعة القتالية المصاحبة لحاملة الطائرات الفرنسية "شارل ديجول" في نطاق مسرح العمليات للأسطول الجنوبي بالبحر الأحمر.ولفتت الصحف الانتباه إلى أن الحكومة الليبية الجديدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة حرصت على أن تكون أول قراراتها هي حماية المال العام بإصدار قرار بإيقاف التعامل على حسابات المؤسسات المالية والصناديق والشركات العامة لمنع أي محاولة من التصرف في أموال الدولة.ونوهت إلى أن قيادة العمليات المشتركة في العراق أعلنت أمس عن إحباط قواتها محاولة تسلل لعناصر إرهابية من داخل الأراضي السورية بعد الاشتباك معهم في منطقة جبل سنجار مما دفع المجموعة الإرهابية للعودة باتجاه الأراضي السورية.وسلطت صحف مصر الضوء على استعداد منظمة الصحة العالمية لإعلان ترجيحها أن مصدر فيروس كورونا المستجد هو أسواق الحيوانات البرية أو اللحوم المجمدة.// انتهى //10:05ت م0019