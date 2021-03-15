الباحة 02 شعبان 1442 هـ الموافق 15 مارس 2021 م واسقدمت عيادات "تطمن" في الباحة خدماتها لـ 63065 مستفيداً، وذلك منذ بدء العمل فيها حتى الآن.وأضحت "صحة الباحة" أن خدمات عيادة "تطمن" تُقدم من خلال 7 عيادات موزعة على عدة مرافق صحية.يُذكر أن عيادات "تطمن" مخصّصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، وقد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة .// انتهى //11:22ت م0034