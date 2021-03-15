مكة المكرمة 02 شعبان 1442 هـ الموافق 15 مارس 2021 م واسقدّم قسم الطوارئ في مستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة خدماته لـ 58028 مستفيداً، خلال النصف الأول من العام 1442هـ .وأوضحت "صحة مكة المكرمة" أن إجمالي عدد العمليات التي أجريت بالمستشفى خلال نفس الفترة بلغ 4113 عملية .يذكر أن قسم الطوارئ بمستشفى النور التخصصي يضم طواقم طبية متخصصة ومؤهلة لاستقبال الحالات المرضية والإصابات الحرجة، بالإضافة إلى الطواقم الطبية المساندة كفنيي العلاج التنفسي وفنيي الإسعاف والطواقم الإدارية التي تقدم خدمات سريعة وبجودة عالية للمرضى والمراجعين .// انتهى //11:22ت م0035