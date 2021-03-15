رام الله 02 شعبان 1442 هـ الموافق 15 مارس 2021 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم، إدانة رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، افتتاح جمهورية التشيك مكتباً لسفارتها في مدينة القدس المحتلة، معتبراً هذه الخطوة اعتداءً سافراً على الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني، وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية.وتحدثت صحف فلسطينية عن اقتحام العشرات من عصابات المستوطنين اليهود، المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.ونشرت صحف هذا اليوم تحذير وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، من مخاطر الصمت الدولي تجاه الاستيطان الاستعماري على فرص تحقيق السلام.وواصلت الصحف الفلسطينية تغطية أخبار فيروس كورونا، حيث أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن تسجيل 15 وفاة و2142 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و2169 حالة تعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية.وأخبرت صحف فلسطين عن مصادقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي، على مخططات استيطانية للاستيلاء على عشرات الدونمات من أراضي محافظة بيت لحم.// انتهى //11:55ت م0040