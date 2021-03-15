الرباط 02 شعبان 1442 هـ الموافق 15 مارس 2021 م واساهتمت الصحف المغربية الصادرة اليوم، بمضامين التقرير السنوي للبنك الأفريقي للتنمية حول "الآفاق الاقتصادية بأفريقيا"،مبرزة أن هذه المؤسسة المالية، توقعت أن تحقق المغرب نمواً بنسبة 5.4 % خلال سنة 2021،مع تعافي الاقتصاد من انكماش كبير، وتحقيق القطاع الزراعي نمواً جيداً.وتناولت الصحف تفاعلات حادث انقطاع الأوكسجين في مستشفى السلط الذي يعالج مرضى كورونا بالأردن، مشيرة إلى أن السلطات الأردنية تفاعلت بسرعة مع الحادث، وكلف العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني وزير الداخلية بإدارة وزارة الصحة، بعد يوم من استقالة نذير عبيدات على خلفية الحادث.وتطرقت الصحف إلى الوضع في اليمن، لافتة إلى أن المعارك تواصلت أمس، بين الجيش الوطني اليمني والميليشيات الحوثية، المدعومة من إيران، على عدة جبهات في محافظات تعز وحجة ومأرب.وتناقلت حصيلة المرصد السوري لحقوق الإنسان حول عشر سنوات من الحرب في سوريا،التي أوقعت أكثر من 388 ألف قتيل بينهم 22 ألف طفل،جراء هجمات النظام السوري والميليشيات الموالية له.// انتهى //12:05ت م0043