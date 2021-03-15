الجزائر 02 شعبان 1442 هـ الموافق 15 مارس 2021م واساهتمت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم بزيارة الرئيس الانتقالي لدولة مالي، باه انداو، إلى الجزائر، مبرزة مباحثاته مع الرئيس عبد المجيد تبون بقصر المرادية الرئاسي بالعاصمة، وتأكيد الرئيس تبون وقوف الجزائر مع الشعب المالي وحكومته إلى غاية إجراء الانتخابات العامة المرتقبة في شهر مارس العام المقبل.وتحدثت عن مباحثات رئيس الوزراء الجزائري عبد العزيز جراد الهاتفية أمس مع نظيره الليبي عبد الحميد الدبيبة، مؤكداً له دعم الجزائر لحكومته ولمسار استعادة الاستقرار في ليبيا بما يحقق تطلعات جميع الليبيين بعيداً عن التدخلات الخارجية.وعرجت صحف الإثنين على إدانة رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، افتتاح جمهورية التشيك مكتباً لسفارتها في مدينة القدس المحتلة، واعتبر الخطوة اعتداءً سافراً على الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني، وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية، التي أكدت على عدم المساس بالوضع التاريخي والقانوني القائم لمدينة القدس، باعتبارها مدينة واقعة تحت الاحتلال.// انتهى //12:12ت م0046