الرياض 02 شعبان 1442 هـ الموافق 15 مارس 2021 م واسالتقى معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب اليوم في المقر الرئيس للنيابة العامة بالرياض ، سفير المملكة المتحدة لدى المملكة نيل كرومبتون والوفد المرافق له.وجرى خلال اللقاء بحث سبل تطوير العلاقات النيابية والعدلية بين البلدين.واطلع السفير ومرافقوه على عرض مرئي عن اختصاصات النيابة العامة ودورها في تحقيق العدالة في المجتمع وتوفير الحماية الجنائية لكل مواطن ومقيم وزائر للمملكة، وعن ما تتمتع به النيابة من استقلالية ودعم من القيادة الرشيدة - أيدها الله -.// انتهى //13:40ت م0070