الدمام 02 شعبان 1442 هـ الموافق 15 مارس 2021 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية في مكتبه اليوم، قائد القوات الخاصة للأمن البيئي العميد ركن ساهر بن محمد الحربي، يرافقه عدد من منسوبي القوات.واستمع سموه لشرحٍ عن مهام القوات الخاصة للأمن البيئي ومسؤولياتها ودورها في حماية مقدرات الوطن البيئية والعناية بها من خلال إنفاذ الأنظمة البيئية والمراقبة الأمنية وضبط وردع المخالفين، كذلك تحقيق الالتزام البيئي للأفراد والمؤسسات والمشاركة في حالات الطوارئ البيئية.ونوه سموه بأهمية قطاع الأمن البيئي من أجل المحافظة على الحياة الفطرية والبيئة والعناية بها وتنميتها، وتطبيق الأنظمة البيئية وضبط المخالفات، مؤكداً دعم الإمارة والجهات الحكومية لأعمال القوات الخاصة للأمن البيئي ومساندتهم للقيام بمهام عملهم، للإسهام في تحسين جودة الحياة وتحقيق تنمية بيئية مستدامة.من جانبه أعرب العميد الحربي عن شكره لسمو أمير المنطقة الشرقية على اهتمامه بحماية البيئة واستدامتها ومتابعته لأعمال القوات الخاصة للأمن البيئي.// انتهى //13:45ت م0073