عمّان 02 شعبان 1442 هـ الموافق 15 مارس2021 م واسأدانت الحكومة الأردنية اليوم، قيام كوسوفو بفتح سفارة لها في القدس المحتلة، وعدتها خطوة مرفوضة ومدانة وخرقاً صارخاً وجسيماً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.وعد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية ضيف الله الفايز، أي إجراءاتٍ أو قراراتٍ تهدف لتغيير وضع مدينة القدس أو مركزها القانوني باطلة وغير شرعية ومنعدمة الأثر القانوني.وأوضح الفايز أن تحقيق السلام العادل والشامل طريقه الوحيد حل الدولتين استناداً إلى قرارات الشرعية الدولية الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.// انتهى //13:48ت م0074