جدة 02 شعبان 1442 هـ الموافق 15 مارس 2021 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، في مقر الإمارة بجدة، رئيس مجلس أمناء جامعة دار الحكمة قيس جليدان يرافقه عددٌ من أعضاء مجلس الأمناء ورئيس الجامعة الدكتورة عبير الدغيثر.واستمع الأمير بدر بن سلطان خلال الاستقبال إلى شرحٍ عن مسيرة الجامعة في المجالات العلمية والثقافية ، والخطوات الجاري تنفيذها لتطوير برامجها لتتوافق مع رؤية المملكة 2030، حيث عقدت الجامعة في هذا الصدد تحالفات عالمية لإدراج تخصصات جديدة تتناسب مع متطلبات سوق العمل، وتمنح الجامعة من خلال كليات إدارة الأعمال والقانون، والتصميم والعمارة ، والعلوم الصحية والسلوكية والتعليم ، والهندسة والحاسبات والمعلوماتية، درجتي البكالوريوس والماجستير في 26 برنامجاً .// انتهى //13:50ت م0076