عام / سمو أمير منطقة مكة المكرمة وسمو نائبه يستقبلان مدير عام فرع الهلال الأحمر بالمنطقة
الاثنين 1442/8/2 هـ الموافق 2021/03/15 م واس
جدة 02 شعبان 1442 هـ الموافق 15 مارس 2021 م واس
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز ، في مقر الإمارة بجدة، مدير عام فرع الهلال الأحمر بالمنطقة الدكتور مصطفى بلجون بمناسبة تعيينه.
ونوه سمو الأمير خالد الفيصل بالمهام الإنسانية التي يقوم بها منسوبو الهلال الأحمر في خدمة المجتمع .
// انتهى //
13:53ت م
0077