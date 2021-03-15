جدة 02 شعبان 1442 هـ الموافق 15 مارس 2021 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز ، في مقر الإمارة بجدة، مدير عام فرع الهلال الأحمر بالمنطقة الدكتور مصطفى بلجون بمناسبة تعيينه.ونوه سمو الأمير خالد الفيصل بالمهام الإنسانية التي يقوم بها منسوبو الهلال الأحمر في خدمة المجتمع .// انتهى //13:53ت م0077