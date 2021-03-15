الرياض 02 شعبان 1442 هـ الموافق 15 مارس 2021 م واسعقدت لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات –إحدى اللجان المتخصصة - بمجلس الشورى اجتماعاً لها (عبر الاتصال المرئي) برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة هزاع القحطاني، وذلك لدراسة مشروع نظام البريد، بمشاركة عددٍ من مسؤولي وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.وأشار رئيس اللجنة هزاع القحطاني، إلى أن اللجنة ناقشت في الاجتماع الذي شارك فيه أعضاء المجلس أعضاء اللجنة ما ورد في مشروع نظام البريد من مواد، مبيناً أن المشروع يهدف لتنظيم قطاع البريد في المملكة، والمساهمة في الارتقاء بالخدمات البريدية المقدمة إلى أعلى المستويات.وأوضح القحطاني أن المشروع الذي تناقشه اللجنة سيسهم في تطوير منظومة البريد وتحسين تجربة العملاء مع البريد في المملكة وحفظ حقوقهم ورفع مستوى مساهمة القطاع البريدي في الناتج الوطني، ورفع مستوى المنافسة بين الشركات البريدية في المملكة.وطرح أعضاء المجلس أعضاء اللجنة خلال الاجتماع عددًا من الاستفسارات والملاحظات لمسؤولي وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، حيث أجاب المسؤولون عما طُرح من استفسارات تمهيدًا لتقديم اللجنة تقريرها المتضمن رأيها حيال مشروع النظام.يذكر أن لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات ضمن اللجان المتخصصة في مجلس الشورى، وتدرس حسب اختصاصها الموضوعات والأنظمة واللوائح ذات العلاقة التي تحال إليها، وتقديم تقاريرها المتضمن توصياتها حيالها قبل رفعها للمجلس لمناقشتها وإقرارها تحت قبة المجلس.// انتهى //13:57ت م0080