عرعر 02 شعبان 1442 هـ الموافق 15 مارس 2021 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في مكتبه بالإمارة اليوم, مدير عام التعليم بالمنطقة عثمان العثمان, الذي قدم لسموه التقرير السنوي لأعمال وإنجازات الإدارة خلال عام2020 م.واطّلع سموه على أبرز منجزات تعليم المنطقة خلال العام الماضي المتضمنة نسب الدخول على منصة مدرستي والروضة الافتراضية ورياض الأطفال وما حققته من جوائز ضمن المشاركة في مختلف المسابقات على المستويين المحلي والإقليمي,بالاضافة إلى المبادرات والمشاريع المنفذة والبرامج النوعية والإحصائيات والنتائج لإدارة شؤون المباني التي تمت خلال عام 2020م.وأشاد سموه بما حققته وزارة التعليم من تطويرات وإنجازات، لاسيما في ظروف جائحة كورونا، داعياً سموه لتنفيذ جميع مبادرات الوزارة بالمنطقة بما يتفق مع احتياجاتها، خاصة في مجال التعليم المبكر، وسد الفجوة بين متوسط درجات المخرجات التعليمية ومتوسط درجات اختبارات التحصيلي.وشدد سموه على ضرورة التنسيق الكامل مع جامعة الحدود الشمالية وإدارة المعاهد التقنية والمهنية بالمنطقة لرفع جودة مدخلاتهما القادمة من التعليم العام بما يسهم في جودة مخرجاتهما في سوق العمل الذي يتطلب المزيد من الكوادر الوطنية المنافسة والمنتجة.وأكد سموه أهمية التركيز على صناعة رأس المال البشري بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030م التي تؤكد مكانة الثروة البشرية الوطنية في تحقيق التنمية بجميع القطاعات.// انتهى //13:58ت م0082