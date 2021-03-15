الكويت 02 شعبان 1442 هـ الموافق 15 مارس 2021 م واسأغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم، على ارتفاع مؤشر السوق العام 5ر6 نقاط ليبلغ مستوى 75.5755 نقطة بنسبة صعود 11ر0%.وجرى تداول كمية أسهم بلغت 13ر188 مليون سهم عبر 10354 صفقة نقدية بقيمة 6ر40 مليون دينار كويتي.وارتفع مؤشر السوق الرئيس 7ر14 نقطة ليبلغ 97ر4677 نقطة بنسبة صعود 32ر0% من خلال كمية أسهم بلغت 6ر122 مليون سهم تمت عبر 4729 صفقة نقدية بقيمة 8ر10 ملايين دينار .فيما ارتفع مؤشر السوق الأول 18ر3 نقاط ليبلغ مستوى 32ر6299 نقطة بنسبة صعود 05ر0% من خلال كمية أسهم بلغت 5ر65 مليون سهم تمت عبر 5625 صفقة بقيمة 8ر29 مليون دينار .// انتهى //13:59ت م0083