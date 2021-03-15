بريدة 02 شعبان 1442 هـ الموافق 15 مارس 2021 م واسأكد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم , الدور الذي تقوم به هيئة المكتبات من خلال مسؤوليتها في تطوير قطاع المكتبات ، انطلاقا من اهتمام وزارة الثقافة لدعم الجوانب الثقافية وفقاً لرؤية المملكة 2030، والمتمثلة في بناء مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح.وأوضح أن المنطقة تشهد حراكاً ثقافياً بمشاركة كافة المهتمين بالجانب الثقافي ، وتحتضن الكثير من دور العلم والجامعات والمؤسسات الثقافية والمكتبات التي لها تاريخ طويل ، مشيرا إلى أن المنطقة داعمة للمبادرات الثقافية على مستوى الأفراد والمؤسسات والشركات لتمكين وتطوير المحتوى الثقافي وتعزيز دور المكتبات في الإنتاج المعرفي .جاء ذلك خلال استقبال سموه بمكتبه اليوم , الرئيس التنفيذي لهيئة المكتبات الدكتور عبدالرحمن العاصم ، بحضور وكيل إمارة المنطقة الدكتور عبدالرحمن الوزان ، ومستشار سمو أمير منطقة القصيم الدكتور فيصل الخميس .واستمع سموه خلال اللقاء لشرح من الرئيس التنفيذي لهيئة المكتبات عن جهود الهيئة في تعزيز الجوانب الثقافية على كافة المستويات بالمملكة ، والتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص لرفع مستوى الاهتمام بالقراءة عبر تطوير بيئة المكتبات وتعزيز خدماتها للثقافة والمثقفين ، لافتاً الى أن الهيئة تسعى إلى زيادة عدد المكتبات العامة إلى 153 مكتبة على مستوى المملكة بحلول عام 2030.// انتهى //15:13ت م0107