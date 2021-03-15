عام / سمو أمير الرياض يوجه بالرفع عاجلاً عن نتائج التحقيقات بفاجعة (ضاحية الواشلة) وما تم اتخاذه من إجراءات
الاثنين 1442/8/2 هـ الموافق 2021/03/15 م واس
الرياض 02 شعبان 1442 هـ الموافق 15 مارس 2021 م واس
وجه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض أمانة المنطقة وكافة الجهات المختصة بالإفادة عاجلاً عن فاجعة افتراس كلاب ضالة لطفلة (ضاحية الواشلة)، والرفع بنتائج التحقيقات وما تم اتخاذه من إجراءات .
وأكد سموه ضرورة تفاعل هذه الجهات وقيامها بدورها في معالجة هذه القضية، مشددًا على أمانة المنطقة بسرعة معالجة ظاهرة الكلاب الضالة في أحياء الرياض كافة والأحياء الطرفية والمطلة على الأودية في المنطقة حتى لا تتكرر مثل هذه الفاجعة.
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15:15ت م
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