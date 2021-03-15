أبها 02 شعبان 1442 هـ الموافق 15 مارس 2021 م واسدشن رئيس جامعة بيشة الدكتور محمد صفحي اليوم بوابة الجامعة للخدمات الإلكترونية "MY UB" بحلتها الجديدة، إحدى برامج مشروع تطوير الأنظمة التقنية بالجامعة المتواكبة مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 والخطة الوطنية لتقنية المعلومات والاتصالات وفق برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسِّر).وتهدف البوابة التي تم تطويرها من قبل الإدارة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات بالجامعة إلى تقديم خدمات أكبر لمنسوبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس وموظفين وطلاب، وتمكينهم من الوصول لجميع الخدمات الرقمية بكل يسر وسهولة. كما تمتاز البوابة بالدخول الموحد لكافة الأنظمة الداخلية للجامعة، جمع الخدمات في أيقونات موحدة مع إمكانية تصنيفها في قوائم مفضلة مستقلة لكل شخص من منسوبي الجامعة.// انتهى //15:17ت م0111