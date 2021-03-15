حائل 02 شعبان 1442 هـ الموافق 15 مارس 2021 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبد العزيز نائب أمير منطقة حائل بمكتبه اليوم , سائق الراليات الكابتن صالح السيف بمناسبة حصوله على المركز الأول في بطولة الشرق الأوسط في قطر والمركز الأول في T4 بالجولة الثالثة في بطولة العالم المقامة بالمنطقة الشرقية، وتحقيقه المركز الثالث في الترتيب العام، وتقدمه إلى المركز الثاني في بطولة العالم للراليات الصحراوية.ونوه سموه بدعم القيادة الحكيمة لمتسابقي الراليات بمتابعة من سمو وزير الرياضة وسمو رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، منوهاً بما حققه السيف من إنجازات , متطلعاً لتحقيق المزيد من الإنجازات التي تسجل باسم الوطن.// انتهى //15:21ت م0112