‎الباحة 02 شعبان 1442 هـ الموافق 15 مارس 2021 م واسبلغ عدد المستخدمين الذين سجلوا خلال الأسبوع الماضي دخولهم عبر برنامج التعليم - عن بعد - "رافد" بجامعة الباحة، 79012 مستفيداً ,ونفذ 43223 واجباً إلكترونياً, وعقدت 4360 جلسة إلكترونية, فيما سجل 79156 مستفيداً من المحاضرات البالغة ساعاتها 157358 ساعة.ووفق التقنية المتاحة ببرنامج " وافد " أعدت خطة لإنشاء جلسات افتراضية لجميع مقررات الجامعة بمختلف درجاتها العلمية، وورش تدريبية لجميع أعضاء هيئة التدريس، مدعومة بفريق فني تعامل مع 172 بلاغاً.// انتهى //15:25ت م0114