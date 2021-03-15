بريدة 02 شعبان 1442 هـ الموافق15 مارس 2021 م واسالتقى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في الإمارة اليوم , بقائد فريق رحالة الجنوب للمسافات الطويلة المهندس سعد العمري الذي يزور المنطقة حالياً ضمن مسار الفريق.واستمع سموه لشرح من قائد الفريق عن فكرة الرحلة والمناطق التي مر بها لنشر ثقافة المشي ومشاركات الفريق في المناسبات الوطنية والصحية والتوعوية.وأشاد سمو أمير القصيم بالمبادرة الهادفة إلى تعزيز الوعي الصحي وثقافة ممارسة رياضة المشي للتقليل من نسب الأمراض المزمنة، ونشر أهميتها بين جميع شرائح المجتمع وخاصة كبار السن، مؤكداً أهمية دعم تلك المبادرات التي يكون لها بُعد إيجابي على المستوى الصحي والوطني من خلال تنوّع أعضاء الفريق من جميع أنحاء الوطن, عادّا أعضاء الفريق قدوة حسنة لنشر الثقافة الصحية لرياضة المشي المفيدة لصحة الجميع.// انتهى //15:27ت م0115