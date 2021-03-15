اقتصادي / مؤشرا البحرين يقفلان على ارتفاع
الاثنين 1442/8/2 هـ الموافق 2021/03/15 م واس
المنامة 02 شعبان 1442 هـ الموافق 15 مارس 2021 م واس
أقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,461.70 نقطة بارتفاع قدره 0.19 نقطة عن معدل الإقفال السابق، كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 638.61 نقطة بارتفاع قدره 3.10 نقاط عن معدل إقفاله السابق.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 40 مليون و892 ألف و46 سهما بقيمة إجمالية قدرها 6 ملايين و144 ألفا و112 دينارا بحرينيا تم تنفيذها من خلال 52 صفقة.
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