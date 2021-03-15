المنامة 02 شعبان 1442 هـ الموافق 15 مارس 2021 م واسأقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,461.70 نقطة بارتفاع قدره 0.19 نقطة عن معدل الإقفال السابق، كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 638.61 نقطة بارتفاع قدره 3.10 نقاط عن معدل إقفاله السابق.وبلغت كمية الأسهم المتداولة 40 مليون و892 ألف و46 سهما بقيمة إجمالية قدرها 6 ملايين و144 ألفا و112 دينارا بحرينيا تم تنفيذها من خلال 52 صفقة.// انتهى //15:31ت م0116