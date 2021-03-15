الرياض 02 شعبان 1442 هـ الموافق 15 مارس 2021 م واساستقبل معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف بمكتبه اليوم، معالي الشيخ علي بن سليمان السعوي بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بتعيينه رئيسًا للمحكمة الإدارية العليا.وأعرب الدكتور اليوسف عن أمنياته لمعالي الشيخ السعوي بالتوفيق في مهمته القادمة، بما يحقق تطلعات القيادة الكريمة تجاه منظومة القضاء الإداري، متطلعًا إلى استمرار تحسين جودة العمل القضائي.فيما أكد الشيخ السعوي بذل المزيد من الجهد والعطاء للوصول إلى ما يسعى إليه الديوان نحو الريادة والتقدم والتميز.// انتهى //15:33ت م0117