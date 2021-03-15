الرياض 02 شعبان 1442 هـ الموافق 15 مارس 2021 م واسأصدر مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني العدد "41 " من مجلته "الحوار"، وهي مجلة فصلية تهتم بالموضوعات والقضايا الفكرية والثقافية التي لها علاقة بموضوعات الحوار .وتناولت المجلة في عددها الجديد -الذي يأتي استمراراً لجهود المركز في تطوير أدواته ورسائله الإعلامية والثقافية- عددا من أهم الأنشطة والقضايا والموضوعات الحوارية والفعاليات التي نفذها المركز خلال المدة الماضية .وحفل العدد بمجموعة من القضايا والموضوعات المتنوعة التي تبلور رؤية ورسالة المركز وأهدافه نحو تعزيز الرؤى والتصورات الحوارية المختلفة، بما يسهم في إثراء الموضوعات المطروحة للحوار، ويرسّخ مفاهيمه في المجتمع، بما يحقق المصلحة العامة والوئام وحماية النسيج المجتمعي .الجدير بالذكر أن العدد الجديد من مجلة الحوار تناول أبرز الأنشطة والفعاليات التي نفذها وشارك فيها المركز خلال المدة الماضية .// انتهى //15:38ت م0118