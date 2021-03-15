لندن 02 شعبان 1442 هـ الموافق 15 مارس 2021 م واسفرضت بريطانيا اليوم عقوبات إضافية ضد النظام السوري، شملت تجميد أصول ومنع السفر لشخصيات مقربة من الرئيس بشار الأسد بسبب دورهم في الجرائم الإنسانية بحق المدنيين .وقال وزير الخارجية البريطاني دومينك راب في بيان : عرّض نظام الأسد الشعب السوري لعقد من الوحشية جراء مطالبتهم بإصلاحات سلمية، واليوم نحاسب ستة أفراد آخرين من النظام على دورهم في التعدي على المواطنين الذين كان ينبغي عليهم حمايتهم .وشملت العقوبات -حسب البيان- وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، ومستشارة الأسد لونا الشبل، واللواء مالك علياء أبرز ضباط الحرس الجمهوري، وثلاثة من المقربين من الرئيس بشار الأسد.// انتهى //15:42ت م0120