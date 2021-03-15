سياسي / بريطانيا تفرض عقوبات إضافية ضد النظام السوري
الاثنين 1442/8/2 هـ الموافق 2021/03/15 م واس
لندن 02 شعبان 1442 هـ الموافق 15 مارس 2021 م واس
فرضت بريطانيا اليوم عقوبات إضافية ضد النظام السوري، شملت تجميد أصول ومنع السفر لشخصيات مقربة من الرئيس بشار الأسد بسبب دورهم في الجرائم الإنسانية بحق المدنيين .
وقال وزير الخارجية البريطاني دومينك راب في بيان : عرّض نظام الأسد الشعب السوري لعقد من الوحشية جراء مطالبتهم بإصلاحات سلمية، واليوم نحاسب ستة أفراد آخرين من النظام على دورهم في التعدي على المواطنين الذين كان ينبغي عليهم حمايتهم .
وشملت العقوبات -حسب البيان- وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، ومستشارة الأسد لونا الشبل، واللواء مالك علياء أبرز ضباط الحرس الجمهوري، وثلاثة من المقربين من الرئيس بشار الأسد.
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