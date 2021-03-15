الرياض 02 شعبان 1442 هـ الموافق 15 مارس 2021 م واسوقعت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بفرعها في منطقة الرياض اليوم مذكرة مع جمعية العناية بالمساجد وخدماته (مآذن).وتنص المذكرة في مرحلتها الأولى من الاتفاقية على تعقيم ثلاثة آلاف مسجد وجامع في مدينة الرياض ومحافظات المنطقة خلال العام 2021م من خلال مبادرة ( تعقيم المساجد ) وفق أعلى المعايير ، وذلك بالتنسيق مع فرق فرع الوزارة الميدانية.الجدير بالذكر أن جمعية العناية بالمساجد وخدماته (مآذن) من الجمعيات المتخصصة في العناية بالمساجد وترميمها وتأمين احتياجاتها من النظافة والتأثيث وصيانتها .// انتهى //17:21ت م0156