الطائف 02 شعبان 1442 هـ الموافق 15 مارس 2021 م واسافتتح رئيس جامعة الطائف الدكتور يوسف عسيري اليوم الندوة العلمية بعنوان : "تأملات في بيان هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية في التحذير من جماعة الإخوان الإرهابية" التي نُظمت بالشراكة مع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ووزارة التعليم ورئاسة أمن الدولة عبر برنامج زوم.واستعرضت الندوة بيان هيئة كبار العلماء ومكانة العلماء الراسخين ، ووسائل الجماعات وجماعة الإخوان في نقض وتقليل هذه المكانة ، والتحذير من فكر وخطر جماعة الإخوان الإرهابية ، والحث على الاجتماع ولزوم الجماعة ، وأساليب جماعة الإخوان في هدم هذا الأصل ، كما حذرت الندوة من فكر وخطر جماعة الإخوان الإرهابية ، كما تحدثت الندوة عن السبل في حماية شبابنا ووطننا من الأفكار المنحرفة وتعزيز الوسطية والاعتدال واللحمة الوطنية والالتفاف حول القيادة الرشيدة .// انتهى //17:21ت م0157