كينشاسا 02 شعبان 1442 هـ الموافق 15 مارس 2021 م واسقُتل أكثر من 12 مدنيا بشرق جمهورية الكونغو الديمقراطية في غارة نُسبت إلى مسلحين أوغنديين تابعين لجماعة القوات الديمقراطية المتحالفة .وأوردت وكالة الأنباء الكونغولية أن المسلحين هاجموا قرية بولونغو الواقعة على بعد نحو 30 كيلومترا شرقي مدينة بيني الكونغولية وسط توقعات بارتفاع عدد القتلى عقب الاشتباكات التي وقعت بين الجماعات المسلحة والجيش الكونغولي .مما يذكر ان جماعة القوات الديمقراطية المتحالفة هي ميليشيا أوغندية تنشط في شرق الكونغو منذ التسعينيات وارتُكبت عشرات الهجمات الانتقامية الوحشية بحق المدنيين منذ أن بدأ الجيش عملياته ضدها في أواخر 2019.// انتهى //17:22ت م0158