الرياض 02 شعبان 1442 هـ الموافق 15 مارس 2021 م واسأكدت عضو مجلس هيئة حقوق الإنسان والأستاذ المساعد بقسم الطفولة المبكرة بكلية التربية بجامعة الملك سعود الدكتورة سارة العبدالكريم أن هناك مقومات فنية جاذبة في مجال أدب الطفل، مثل وجود (الحبكة) السهلة في القصة التي توحد الطفل مع شخصية البطولة ( بطل القصة )، إضافة للرسوم الشيقة والكوميديا .جاء ذلك خلال المحاضرة التي ألقتها الدكتورة سارة بعنوان: (سمات قصص الأطفال الجاذبة)، واستضافة مكتبة الملك عبدالعزيز العامة عن بُعد عبر منصتها أمس ، حيث تحدثت المحاضرة عن عدة محاور منها: خصائص أدب الطفل الناجح، وسمات القصة غير الجاذبة، كما تناولت ضمن محاور المحاضرة عوامل ثقافية تعيق تطوير أدب الطفل.وأكدت أن الكتابة للطفل تعتمد على استخدام الخيال بلا حدود إلا الحدود الدينية، وكلما تلاقى الخيال مع الكوميديا يكون أفضل، مشيرةً إلى أن المربي يمارس بدرجة عالية الوصايا والتحكم، وأن ( القراءة الحرة ) نزعنا منها كلمة حرة بسبب اختيار المربي للطفل القصة المقروءة.// انتهى //17:22ت م0159