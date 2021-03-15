القدس المحتلة 02 شعبان 1442 هـ الموافق 15 مارس 2021 م واساقتحم العشرات من عصابات المستوطنين اليهود اليوم المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.ونقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أن 54 مستوطنا اقتحموا ساحات المسجد الأقصى خلال فترة الاقتحامات الصباحية من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية، فيما اقتحم ضباط من شرطة الاحتلال الإسرائيلي باحات "الأقصى" واعتلوا المسجد القبلي تزامنا مع تلك الاقتحامات.// انتهى //17:23ت م0160