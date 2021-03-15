مكة المكرمة 02 شعبان 1442 هـ الموافق 15 مارس 2021 م واستفقَّد معالي أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد القويحص اليوم سير العمل في مشروع إنشاء المركزين الحضاريين والثقافيين "متحف الوحي في جبل النور" و "متحف الهجرة في جبل ثور" بمكة المكرمة.ويهدف المركزان الحضاريان المنفذان إلى تعريف الزوار عن تاريخ البعثة النبوية، ويتضمنا عرضاً لتاريخ ما قبل الإسلام حتى عصرنا الحاضر بأساليب علمية حديثة، وكل ما يتعلق بسيرة النبي عليه الصلاة والسلام وما تحفل به سيرته العطرة من رسائل المحبة والسلام في إرثٍ تاريخي عظيم.كما يحتويان على منطقة البلازا ومصلى ومواقف للحافلات ومحال تجارية ومطاعم ومناطق جلوس للزوار، إضافةً إلى معرض الوحي ومتحف للقرآن الكريم بمتحف جبل النور، ومعرض الهجرة والقبة السماوية بمتحف الهجرة بجبل ثور، والعديد من المناشط المختلفة ليكون المركزان مصدر إشعاع عالمي حضاري.ومن المقرر أن يكون المركزان الحضاريان من المعالم المهمة التي تحتضنها العاصمة المقدسة لخدمة السيرة النبوية والحضارة الإسلامية باستخدام أحدث الأساليب والتقنيات، حيث يقعان على مساحة إجمالية تقدر ب 192 ألف م2 ويشتملان على صالات كبيرة لعرض السيرة النبوية وعدد من الأجنحة لمشاهدة معالم حياة النبي صلى الله عليه وسلم بمكة المكرمة.// انتهى //17:24ت م0161