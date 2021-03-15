الرياض 02 شعبان 1442 هـ الموافق 15 مارس 2021 م واسقدمت الجمعية السعودية الخيرية لمرض الزهايمر هذا العام عدداً من الخدمات المباشرة لـ (1076) أسرة متعففة لديها مصاب بالزهايمر وبتكلفة سنوية بلغت أكثر من 6 ملايين ريال، حيث عملت على العديد من البرامج العلمية والصحية والتوعوية، لإمداد الأسر بجميع الاحتياجات وخدمات العناية والرعاية والتموين لمريض ألزهايمر، بالإضافة إلى الأجهزة الطبية المساعدة، ومتطلبات الرعاية ، والعديد من البرامج الداعمة التي تتبناها الجمعية لمستفيديها.وأوضحت الجمعية أنها قدمت خدماتها المباشرة عبر إعداد ومراجعة سياسات الصرف المعتمدة واللوائح الخاصة بالأسر ومجالات الصرف حيث تم توزيع أدوية بقيمة 556.800 ريال، وكراسي وأجهزة داعمة بقيمة 807.750 ريالاً (مصاريف الأكسجين، الضغط، السكر، وشفط البلغم)، ورعاية مساندة (المفارش الطبية والتلطيفية، المراتب الهوائية) بقيمة 2,407,824 ريالاً، وتموينات ومكملات الغذائية بقيمة 49.260 ريالاً، ومبادرة نرعاهم لنحميهم (إرسال عاملات منزليات برواتب مدفوعة) بقيمة 1.120.200 ريال، ولباس التقوى بقيمة 5.250 ريالاً، وساعات التتبع بقيمة 20 ألف ريال، وفواتير الكهرباء بقيمة 100.800 ريال، ومشروع إيواء المرضى ودفع الإيجارات بقيمة 367.500 ريال والعيادات والتشخيص 43.200 ريال.ووجهت الجمعية للراغبين في المساهمة والدعم بالتواصل المساعدة عبر الموقع الإلكتروني للجمعية www.alz.org.sa ، أو مقرها الرئيسي ومواقع التواصل الاجتماعي @saudialzheimer ، ومن خلال الاتصال على الأرقام ( 0112143838) و (0114100112).// انتهى //17:25ت م0162