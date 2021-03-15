الحديدة 02 شعبان 1442 هـ الموافق 15 مارس 2021 م واسواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة اليمنية.وجرى خلال شهر فبراير 2021م ضخ 945,000 لتر من المياه الصالحة للشرب، وضخ 1,030,000 لتر من المياه الصالحة للاستخدام، وتنفيذ 101 نقلة مخصصة لإزالة المخلفات من مخيمات النازحين، وإجراء حملتين للنظافة، وتنسيق 6 حملات للرش الضبابي لمكافحة الأوبئة، وتنفيذ عملية 40 شفط لمياه الصرف الصحي، وصيانة 13 قاعدة من قواعد الخزانات، استفاد منها 8,400 فرد.//انتهى//17:28ت م0164