الدمام02 شعبان1442 هـ الموافق 15 مارس 2021 م واسنظم اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع هيئة ترويج الصادرات والاستثمارات الأذربيجانية اليوم عن بعد منتدى الأعمال الخليجي الأذربيجاني بمشاركة رئيس اتحاد الغرف سمير ناس وأمين الاتحاد الدكتور سعود المشاري وسفير جمهورية أذربيجان لدى المملكة شاهين عبداللايف .وأكد رئيس اتحاد غرف الخليج خلال مشاركته بالمنتدى على ضرورة بذل المزيد من التعاون والعمل المشترك بين الجانبين لاسيما أن أرقام التبادل التجاري بين دول المجلس وجمهورية أذربيجان تعد متواضعة، حيث بلغت 83 مليون دولار عام 2018 منها 55 مليون دولار للصادرات الخليجية 28 مليون دولار للواردات من أذربيجان .ولفت النظر إلى أن حجم الاقتصاد الخليجي يبلغ 1.6 تريليون دولار عام 2019، ويأتي ترتيبه الثاني عشر عالميا، ويبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي نحو 30 ألف دولار، كما تحتل هذه الاقتصاديات أهمية إستراتيجية بين اقتصاديات العالم لكونها المصدر الأول للنفط في العالم بنحو 17 مليون برميل يوميا، وتمتلك أكبر احتياطي للنفط في العالم، كما تحتل المركز الثالث عالميا في إنتاج الغاز، ويبلغ حجم صادراتها نحو 600 مليار دولار، بينما تبلغ إجمالي وارداتها 460 مليار دولار عام 2019، فيما يبلغ حجم الإنفاق الحكومي 560 مليار دولار سنويا.وأوصى المنتدى بالعديد من المقترحات، أبرزها: تعزيز قنوات الحوار والتواصل بين دول مجلس التعاون الخليجي وجمهورية أذربيجان لدعم التعاون في الأنشطة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية ، وعلى إقامة معرض للمنتجات الخليجية والأذربيجانية بمختلف أشكالها وأنواعها، ليشكل منصة بين أصحاب وصاحبات الأعمال الخليجيات مع نظرائهم من الأذربيجان.// انتهى //17:31ت م0165