حجة 02 شعبان 1442 هـ الموافق 15 مارس 2021 م واسقدم مركز الطوارئ لمكافحة الأمراض الوبائية في مديرية حيران بمحافظة حجة خدماته العلاجية لـ 21,987 مستفيدًا خلال شهر فبراير 2021م، بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية .وراجع العيادات في قسم التسجيل والفرز 4.962 مستفيدا، وقسم الملاحظة 147 شخصا، وعيادة التنويم 107 أشخاص، وصُرفت الأدوية لـ 4801 شخص، وراجع قسم المختبر 1963 شخصا، وقسم المصابين بالأوبئة 4962 مستفيدا، وقسم التوعية والتثقيف 4192 مراجعا، وقسم الإحالة الطبية 52 مستفيدا، فيما نفذ 22 نشاطا للتخلص من النفايات، ووُزعت الناموسيات على 779 شخصا.// انتهى //17:34ت م0166