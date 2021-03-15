بيروت 02 شعبان 1442 هـ الموافق 15 مارس 2021 م واسأغلق مؤشّر بورصة بيروت لتداول الأسهم والأوراق المالية اليوم على ارتفاع بنسبة 4.32%، أي ما يعادل 10 نقاط، ليغلق عند مستوى 790.07 نقطة.وبلغت كمية الأسهم المتداولة 156 ألفا و968 سهماً، بقيمة مليونين و994 ألفا و323 دولارا، نُفّذت من خلال 63 صفقة.كما ارتفعت قيمة رأس المال للشركات المدرجة لتصل إلى 8 ملايين و78 ألف دولار، مقارنة مع 7 ملايين و729 ألف دولار لجلسة التداول السابقة.// انتهى //17:38ت م0169