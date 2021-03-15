الدمام 02 شعبان 1442 هـ الموافق 15 مارس 2021 م واستطلق أمانة المنطقة الشرقية بالتعاون مع المستثمرين في قطاع الإعلانات حملة لتطوير شبكات ووسائل الإعلانات وتطبيق مفهوم المدن الذكية من خلال تحويل اللوحات الإعلانية إلى لوحات رقمية تقنية، وذلك ضمن مبادرات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في برامج تحقيق رؤية المملكة 2030.وأوضح معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير أن الأمانة تعمل على إطلاق الإستراتيجية الإعلانية لأول مرة بالمنطقة الشرقية، بعد اعتمادها من قبل معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ، التي ستسهم في استقطاب استثمارات نوعية في قطاع الإعلانات الخارجية داخل المنطقة وسهولة التحكم بها وإدارتها وتحسين المشهد الحضري ، وتأتي امتداداً لجهود الأمانة في الارتقاء بالمنظومة الاستثمارية وتنمية الإيرادات ، وتمكين التحول الرقمي للوسائل الإعلانية كأحد مكونات المدن الذكية.ولفت النظر إلى أن هذه الإستراتيجية تراعي الهوية الإعلانية الخاصة بالمنطقة الشرقية بما يتناسب مع طبيعتها وهويتها العمرانية واقتصادياتها، وسيتم تقديم مخطط إعلاني وخطة طرح واضحة للفرص الاستثمارية، كما مكّنت من التوسع في السماح بمختلف الوسائل الإعلانية داخل المدن، على أن يكون محكوماً بالمخطط الإعلاني للمنطقة، مما يسهم في تحسين المشهد الحضري.وبيّن أن إستراتيجية تطوير الإعلانات الخارجية داخل المدن السعودية تضمنت رفع الحد الأقصى لمدد العقود الاستثمارية للإعلانات الخارجية من 5 سنوات سابقاً لتصل حتى 10 سنوات بناءً على حجم المشروع، وتمكين نماذج استثمارية متعددة ومتنوعة للشراكة مع القطاع الخاص .// انتهى //18:37ت م0182