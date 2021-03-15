أديس أبابا 02 شعبان 1442 هـ الموافق 15 مارس 2021 م واستسلم مفوضو الاتحاد الأفريقي الجدد -الذين تم انتخابهم خلال القمة الرابعة والثلاثين للاتحاد الأفريقي التي عُقدت افتراضيا فبراير الماضي- مهامهم اليوم بعد أداء اليمين.وأدى المفوضون الجدد اليمين في حفل ترأسه رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد، ونائبته مونيك نسانزابغانوا.وكان موسى فقي محمد قد أعيد انتخابه من قبل القمة الرابعة والثلاثين للاتحاد الأفريقي لولاية ثانية كرئيس للمفوضية، فيما انتُخبت الرواندية مونيك نسانزابغانوا نائبة له.// انتهى //19:04ت م0185