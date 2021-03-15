الرياض 02 شعبان 1442 هـ الموافق 15 مارس 2021 م واسبدأ المركز الصحي بالمديرية العامة للدفاع المدني بالرياض اليوم, تقديم لقاح فيروس كورونا لمنسوبي المديرية، وذلك ضمن حملة "الوقاية أمان" التي دشنتها الخدمات الطبية بوزارة الداخلية.وتقوم الخدمات الطبية بوزارة الداخلية بالتنسيق مع مختلف القطاعات الأمنية بالوزارة لتقديم اللقاحات عبر مراكزها الصحية، فضلًا عن تنفيذها لخطة شاملة متكاملة بتخصيص مراكز ومواقع صحية لتقديم اللقاحات، والقيام بجولات ميدانية مستمرة في تلك القطاعات والمراكز التابعة لها.وحرصت الخدمات الطبية على تنويع الرسائل التوعوية والتثقيفية عن اللقاح وإسهامه العالي في الوقاية من خطر فيروس كورونا، مع تأكيد هذه الرسائل على ضرورة الالتزام بكامل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة في المملكة.// انتهى //19:05ت م0186