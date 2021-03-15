الأمم المتحدة 02 شعبان 1442 هـ الموافق 15 مارس 2021 م واسانطلقت اليوم أعمال الدورة الخامسة والستين للجنة وضع المرأة، التي تركز هذا العام على المشاركة الكاملة والفعّالة للمرأة واتخاذها القرارات في الحياة العامة، والقضاء على العنف، وتحقيق المساواة بين الجنسين، وتمكين النساء والفتيات.وتهدف الاجتماعات -التي تستمر أعمالها إلى 26 مارس- إلى استعراض التقدم المحرز نحو تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وتحديد التحديات ووضع الضوابط والمعايير العالمية، وصياغة السياسات لتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في جميع أنحاء العالم.وأوضح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في كلمته أن المشاركة المتساوية للمرأة هي العامل الذي نحتاجه لتغيير قواعد اللعبة، مبيناً أن الأدلة تشير إلى أن مشاركة المرأة تعزز النتائج الاقتصادية، وتشجع على زيادة الاستثمار في الحماية الاجتماعية، وتقود إلى سلام أكثر استدامة وتعزيز العمل المناخي.وأشار غوتيريش إلى أنه -حسب المعدلات الحالية- لن يتحقق التكافؤ في رئاسة الحكومات بين الرجال والنساء قبل عام 2150، مشدداً على أنه عندما تغيب المرأة عن عملية صنع القرار فإننا نرى العالم من منظور واحد فقط.مما يذكر أن لجنة وضع المرأة (CSW) هي لجنة فنية تابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة (ECOSOC)، وهي هيئة مخصصة لوضع السياسات العالمية بشكل حصري لتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.// انتهى //19:15ت م0188