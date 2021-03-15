الرباط 02 شعبان 1442 هـ الموافق 15 مارس 2021 م واسقررت الحكومة المغربية اليوم تمديد فترة العمل بالإجراءات الاحترازية -التي تم إقرارها منذ شهر ديسمبر الماضي- لمدة أسبوعين إضافيين، وذلك ابتداء من يوم غد الثلاثاء.وأوضح بيان لرئاسة الحكومة أن هذا التمديد يأتي على إثر تطور الوضعية الوبائية لفيروس كورونا على الصعيد العالمي وظهور سلالات جديدة منه، وكذلك في إطار الجهود المتواصلة لتطويق رقعة انتشاره والحد من انعكاساته السلبية.وتتضمن هذه الإجراءات -التي تم تجديد العمل بها عدة مرات- حظر التجول الليلي، واستمرار إغلاق المقاهي والمطاعم والمحال التجارية الساعة الثامنة مساء، ومنع إقامة الحفلات والتجمعات العامة أو الخاصة.// انتهى //19:16ت م0189