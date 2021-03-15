الرياض 02 شعبان 1442 هـ الموافق 15 مارس 2021 م واسبعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس محمد عبدالله محمد فرماجو رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية، في وفاة الرئيس الأسبق علي مهدي محمد.وقال الملك المفدى:" تلقينا ببالغ الأسى نبأ وفاة فخامة رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية الأسبق علي مهدي محمد، وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي وصادق المواساة، لنسأل الله ـ سبحانه وتعالى ـ أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء ومكروه وإنا لله وإنا إليه راجعون ".// انتهى //19:24ت م0191