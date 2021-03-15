عام / خادم الحرمين الشريفين يعزي رئيس جمهورية كوت ديفوار في وفاة رئيس الوزراء
الاثنين 1442/8/2 هـ الموافق 2021/03/15 م واس
الرياض 02 شعبان 1442 هـ الموافق 15 مارس 2021 م واس
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس الحسن واتارا رئيس جمهورية كوت ديفوار، في وفاة رئيس الوزراء حمد بكايوكو.
وقال الملك المفدى:" تلقينا ببالغ الأسى نبأ وفاة دولة السيد حمد بكايوكو رئيس وزراء جمهورية كوت ديفوار، وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي وصادق المواساة، لنسأل الله ـ سبحانه وتعالى ـ أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء ومكروه، إنا لله وإنا إليه راجعون ".
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19:26ت م
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