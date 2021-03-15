الرياض 02 شعبان 1442 هـ الموافق 15 مارس 2021 م واسبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس الحسن واتارا رئيس جمهورية كوت ديفوار، في وفاة رئيس الوزراء حمد بكايوكو.وقال سمو ولي العهد :" بلغني نبأ وفاة دولة السيد حمد بكايوكو رئيس وزراء جمهورية كوت ديفوار، وإنني إذ أعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد عن أحر التعازي وصادق المواساة، لأسأل المولى عز وجل للفقيد الرحمة والمغفرة، وأن يسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون ".// انتهى //19:26ت م0194