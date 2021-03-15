بريدة 02 شعبان 1442 هـ الموافق 15 مارس 2021 م واسأصدر صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، قراراً بترقية عدداً من منسوبي الإمارة والمحافظات والمراكز التابعة لها.وأوضح المشرف العام على الشؤون الإدارية والمالية بإلامارة فهد بن محمد العواد، أن الترقيات شملت 26 موظفاً، مشيراً إلى أنها ستكون حافزاً لبذل المزيد من الجهد ودافعاً للارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.// انتهى //19:50ت م0203