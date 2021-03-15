بروكسل 02 شعبان 1442 هـ الموافق 15 مارس 2021 م واسأعلن حلف الناتو أن وزراء خارجية دول الحلف سيعقدون أول اجتماع لهم بحضور شخصي منذ اندلاع جائحة كورونا المستجد يومي 23و24 مارس الجاري في مقر الحلف الأطلسي في بروكسل.وسيرأس الاجتماع ينس ستولتنبيرغ الأمين العام للناتو، وسيتم تكريسه لبحث أهم المستجدات الأمنية التي تهم دول الحلف والإعداد لقمة الحلف المقبلة هذا العام .وذكر الناتو في بيان أنه سيتم توفير التغطية الإعلامية للاجتماعات عن بعد.// انتهى //20:02ت م0205