الخرطوم 02 شعبان 1442 هـ الموافق 15 مارس 2021 م واسالتقى النائب الأول لرئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو بمكتبه في القصر الجمهوري اليوم بنائب رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور علي بن صميخ المرّي الذي يزور الخرطوم حاليا.وأكد الدكتور علي بن صميخ المرّي -في تصريح صحفي عقب اللقاء- دعم التحالف لجهود الحكومة السودانية ومنظمات المجتمع المدني لاحترام حقوق الإنسان والارتقاء بها، وإنشاء المفوضية القومية لحقوق الإنسان.// انتهى //20:02ت م0206