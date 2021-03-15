أبها 02 شعبان 1442 هـ الموافق 15 مارس 2021 م واسنظمت هيئة تطوير منطقة عسير اليوم اللقاء التنفيذي الأول لتطوير مجال الإعاقة في منطقة عسير, بحضور ممثلي الجهات الحكومية ذات العلاقة, وعدد من المؤسسات الأهلية في المنطقة.وناقش المشاركون خلال اللقاء حقوق ذوي الإعاقة والدعم الأسري لهم, والخدمات الصحية والتعليمية والتوظيف والوصول الشامل للأشخاص ذوي الإعاقة, بما يتناسب مع أهداف التنمية المتجددة في منطقة عسير, التي يقودها صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير رئيس هيئة التطوير بالمنطقة, ويؤكد من خلالها على كفالة حقوق المواطنين ورعايتهم وتلبية احتياجاتهم في حال العجز.واستعرضت الجهات المشاركة أهم الخطط المستقبلية والبرامج التوعوية والتثقيفية التي تنفذها عدد من الجهات المشاركة لدعم ذوي الإعاقة وإشراكهم في بناء الخطط المستقبلية للمنطقة.// انتهى //20:12ت م0207